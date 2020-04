publié le 15/04/2020 à 08:24

Les Français font preuve d'inventivité depuis le début de l'épidémie de coronavirus pour pallier la pénurie de matériel. Une entreprise de chaudronnerie plastique située en Normandie, près de Caen, vient d'inventer un tunnel de protection pour les brancards des ambulanciers. Ils peuvent ainsi transporter les malades de Covid-19 en toute sécurité.

Jean-Philippe Capelli, à la tête d'une chaudronnerie plastique, JPC, a reçu cette commande bien particulière. "Mes voisins ambulanciers m'ont demandé si je pouvais pas leur faire quelque chose pour protéger les malades et les ambulanciers", explique le patron.

Un tunnel plastique pratique de seulement 18 kilos qui se manipule facilement.

"C'est vraiment la protection idéale", assure le gérant de la chaudronnerie. Les ambulanciers l'ont très vite adopté comme Roland François, le patron de Normandie Ambulances.

"On met nos tunnels sur les brancards et une fois que la personne est dans le tunnel on la rentre dans l'ambulance. Au niveau confinement, c'est beaucoup mieux", assure-t-il. Un vrai succès tant pour la protection des patients que des ambulanciers. Les carnets de commande de la chaudronnerie se remplissent déjà.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - 762 morts en 24h dans les hôpitaux et Ehpad, c'est le plus lourd bilan en France en terme de mortalité due au Covid-19. L’épidémie de coronavirus a fait au moins 15.729 morts dans le pays depuis début mars, dont 5.470 dans des maisons de retraites médicalisées, selon un nouveau bilan officiel donné ce mardi 14 avril au soir par le Directeur général de la santé.

International - Le président américain coupe les vivres à l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump a annoncé ce mardi 14 avril la suspension de la contribution américaine à l’OMS, coupable à ses yeux d’avoir commis de nombreuses "erreurs" sur le coronavirus et d’être trop proche de la Chine.



Justice - Amazon se fait taper sur les doigts. Le géant américain du commerce en ligne a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre, ce mardi 14 avril, à limiter son activité aux seuls produits essentiels. Le groupe ne pourra désormais vendre que des produits d'hygiène, alimentaires ou des médicaments, soit 10% seulement de l'activité de l'entreprise. Amazon doit se mettre en règle, sans quoi le groupe paiera une amende d'un million d'euros par jour de retard.