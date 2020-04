publié le 15/04/2020 à 07:30

Les crèches, écoles, collèges et lycées réouvriront "progressivement" leurs portes à partir du 11 mai prochain, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État ce lundi 13 avril au soir dans son allocution télévisée. Mais les questions sont nombreuses sur l'organisation des cours à venir afin de respecter les mesures sanitaires nécessaires pour éviter la propagation du virus.

Concernant les modalités précises de ce retour à l'école, le chef de l'État a en effet précisé durant son allocution que "le gouvernement aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire".

À ce jour, ces modalités exactes à mettre en oeuvre dans les établissements scolaires à partir du 11 mai ne sont pas encore définies avec exactitude. "La façon de faire, elle va s'élaborer au cours des deux prochaines semaines", a en effet assuré Jean-Michel Blanquer ce mardi 14 avril au matin sur France 2. "Dès aujourd'hui j'ai les débuts de mes entretiens avec les organisations syndicales", a précisé le ministre.

Petits groupes, mesures d'hygiène et gestes barrières

Si Jean-Michel Blanquer n'a rien acté de manière définitive, plusieurs pistes d'aménagements nécessaires à la reprise des cours en toute sécurité sont déjà envisagées. "On sait très bien qu'il faut d'abord nettoyer les locaux", a avant tout assuré le ministre de l'Éducation.

Concernant les locaux, "il est hors de question que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école si les toilettes ne sont pas dignes de ce nom", s'est également insurgé au micro de RTL Rodrigo Arenas de la Fédération des parents d'élèves (FCPE). "La France a découvert que les toilettes de notre pays ne permettaient pas de se laver les mains par manque de savon", a-t-il insisté. Les sanitaires des établissement devront donc tous être équipés.

Une distribution de masques "fort possible"

Concernant le respect nécessaire des gestes barrières et de la distanciation sociale, "la question se pose en des termes différents selon l'âge des enfants", estime Jean-Michel Blanquer. "La seule réponse pour les plus petits, c'est évidemment les petits groupes et c'est vers cela que non irons. (...) Selon les âges, nous nous organiserons différemment", a détaillé le ministre. "Tout le monde ne rentrera pas au même moment, c’est déjà certain", a-t-il notamment affirmé au sujet du retour à l'école. Le ministre a aussi jugé "fort possible" que des masques soient distribués aux élèves et aux enseignants.

Il a ensuite évoqué "tout le travail pédagogique". "Ce qui est certain c'est qu'on va entrer en dialogue avec toutes les familles en amont du 11 mai", a annoncé Jean-Michel Blanquer. "Ce sera très personnalisé", a assuré le ministre. "Si on ne fait pas une école qui se construise à travers les élèves les plus fragiles, nous reproduirons ces inégalités scolaires qui se sont accentuées et ont été révélées par le Covid-19", a prévenu Rodrigo Arenas. "Il ne faut pas refaire l'école comme nous la faisions avant", clame la Fédération des parents d'élèves.