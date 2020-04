Coronavirus : Didier Raoult, nouvel allié de Donald Trump, malgré lui

publié le 13/04/2020 à 22:10

Aux États-Unis, alors que le bilan s’envole avec plus de 10.000 victimes rien que dans l'État de New York, le ton montre entre Donald Trump et Anthony Fauci, le scientifique en chef de la Maison Blanche. Le tort de ce docteur : avoir émis des doutes sur la gestion de la crise du coronavirus et sur un confinement trop tardif.

Colère du président et de ses soutiens, au premier rang desquelles la chaîne de Fox News qui s'est trouvée un nouvel allié : le professeur marseillais Didier Raoult. Chantre de la chloroquine, le scientifique se retrouve adulé, malgré lui, par le camp trumpiste.

Cela fait plus de trois semaines que le nom du professeur Didier Raoult revient régulièrement dans les émissions les plus trumpistes de la Fox News. Un médecin animateur d'une émission de divertissement invité presque tous les matins sur la chaîne raconte même qu'il vient de raccrocher avec le scientifique controversé. Il l'aurait contacté pour obtenir les résultats de ses essais sur la chloroquine.

La Fox News présente les travaux de Raoult à Trump

Les vedettes de la Fox News sont d'ailleurs moins prudentes que le professeur Raoult. Voici ce que l'on pouvait entendre dans l'une des émissions les plus écoutées le 2 avril dernier où il était encore question des travaux du professeur français.

"C'est le début de la fin de la pandémie... ", entend-t-on dans le show. Le lendemain, cette présentatrice de la chaîne était invitée à la Maison Blanche par le président pour lui exposer les résultats de l'étude du professeur Raoult, depuis que le nombre de morts a presque quadruplé outre-Atlantique.

Le professeur Didier Raoult est mis à toutes les sauces par Fox News : ce matin, par exemple, dans la matinale, les journalistes américains faisaient croire que le chercheur recommandait la réouverture rapide des écoles. Ce qu'il n'a, bien sûr, jamais dit.