Déconfinement : Castex prévoit "un nouveau train de réouvertures" à la mi-mai

publié le 23/04/2021

Le calendrier du déconfinement reste encore flou. Le Premier ministre, Jean Castex, a confirmé, lors d'une conférence de presse tenue avec Jean-Michel Blanquer (Éducation), Olivier Véran (Santé) et Gérald Darmanin (Intérieur), jeudi 22 avril, qu'une réouverture des commerces ou des lieux culturels serait possible à la mi-mai.

Depuis le retour du confinement national le 31 mars dernier, les commerces non-essentiels sont fermés à la population. "Cette réouverture, nous voulons qu'elle puisse commencer à partir de la mi-mai, a déclaré Jean Castex. Mais compte-tenu du contexte sanitaire encore fragile, nous devrons l'organiser par étapes. Si nous voulons permettre la réouverture du plus grand nombre possible d'activités, ça ne pourra être le cas pour tout, notamment pour celles qui entraînent une concentration importante de public sans possibilité de respecter les gestes barrières".

Jean Castex a ajouté : "À partir, du 3 mai nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager un nouveau train de réouvertures à la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Mais cette liste n'est pas définitivement fixée".