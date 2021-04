Myriam Tirler / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le Premier ministre, Jean Castex, a confirmé la levée des restrictions de déplacement à partir du lundi 3 mai, même si le couvre-feu, lui, restera en vigueur. Pour les plus jeunes, la rentrée des classes est maintenue dans trois jours.

Les élèves de maternelles et de primaires vont pouvoir retourner en classe entière à partir de lundi. Une semaine plus tard ce sera au tour des collégiens et des lycéens. Pour les lycéens ce sera des demi-classes pour toute la France.

En revanche pour les collégiens la situation se complique. Pour les collèges qui sont situés dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie, des demi-classes seront de vigueur pour les 4ème et les 3ème. Pas de différence en revanche les classes de 6ème et 5ème qui seront donc complètes peu importe les départements.

Quid des examens et des cas de Covid ?

Par ailleurs le ministre de l'Éducation national a également annoncé que le Grand Oral du Bac est bien maintenu, tout comme l'épreuve de philosophie. Le Brevet des collèges aura également lieu en présentiel. Enfin, les examens et les partiels prévus pour le mois de juin sont maintenus en présentiel à l'université

Le protocole pour éviter la propagation reste inchangé, comme avant les vacances scolaires. Un cas déclaré et c'est toute la classe qui ferme. Une rentrée qui se fera à grand renfort de tests salivaires, 400.000 disponibles dès la semaine prochaine. Pour les plus âgés, pour les lycéens, les autotests seront déployés. L'État en a commandé 64 millions, ce qui devrait permettre de dépister chaque semaine les élèves.

