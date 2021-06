À l'hôpital, la pression est très nettement retombée et dans l'absolu, les opérations qui avaient été déprogrammées peuvent à nouveau avoir lieu. Sauf que les patients ne reviennent pas : un constat qui inquiète les professionnels de santé, comme Frédéric Valletout, président de la Fédération Hospitalière de France.

"Les opérations du rachis, donc en neurologie, ce n'est pas des opérations de confort, elles ont diminué de 20% par rapport à 2019. L'activité de la transplantation rénale a diminué de 30%", déplore Frédéric Valletoux. "Ce sont des gens à qui vous dites 'je ne vais pas pouvoir faire votre IRM, votre problème osseux peut attendre quelques mois' et finalement les gens se disent 'bon, je ne l'ai pas fait là, il y a l'été qui arrive je vais partir en vacances on fera ça plus tard' et finalement c'est des patients qu'on ne voit plus et qui sans doute reviendront plus tard mais dans quel état ? Ça on ne sait pas", alerte le président de la Fédération Hospitalière de France au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal :

Euro 2021 - L'infirmerie de l'équipe de France commence à se remplir. À trois jours d'un huitième de finale contre la Suisse, Lucas Digne semble tout proche du forfait. Ça tombe mal car il est la doublure de Lucas Hernandez, qui souffre du genou.

États-Unis - Un immeuble de 12 étages s'est effondré en pleine nuit dans un quartier résidentiel près de Miami, en Floride. Le bilan pourrait être très lourd : 100 personnes sont portées disparues.

Affaire Lucas Tronche - Des ossements, des débris de vêtements et un sac à dos ont été découverts à Bagnols-sur-Cèze, non loin du domicile du garçon de 15 ans, qui s'était volatilisé en 2015 alors qu'il se rendait à un cours de natation.