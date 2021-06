Floride : ce que l'on sait de l'immeuble qui s'est effondré il y a 24h

C'est une image qui choque les Américains ces dernière heures, l'effondrement d'un immeuble habité en Floride. Le dernier bilan officiel fait état d'un mort mais il pourrait s'alourdir. Près de 99 personnes sont en effet toujours portées disparues, on doit s'attendre à une dizaine, voir une centaine de morts... Des occupants de l'immeuble peuvent être sortis et non signalés, mais dans un pays comme les Etats-Unis, on arrive à comptabiliser les personnes après 24h.

Les sauveteurs continuent les recherches à la lumière d'immenses projecteurs. Des cris ont été entendus sous les décombres, ce qui est d'abord vecteur d'espoir car des gens sont encore en vie mais aussi de stress car le temps est compté. Lors des première heures, les sauveteurs ont d'ailleurs pris beaucoup de risques en intervenant sous des structures loin d'être consolidées, mais ont réussi à sauver un petit garçon de 10 ans. Les circonstances du drame, elles, sont toujours à déterminer.

Selon les témoins, une grande détonation a été entendue vers 1H30 du matin. Pensant à un violent orage, Barry, habitant de l'immeuble juste à côté, s'est empressé de sortir et s'est retrouvé pris dans un épais nuage de fumée en ouvrant sa porte. Lorsqu'on regarde l'immeuble effondré, on a l'impression qu'il a été coupé en deux, on aperçoit des bouts de pièces comme des cuisines ou des chambres avec des matelas en suspend. Construit en 1981, il semblerait que les colonnes aient rompu.