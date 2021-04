publié le 21/04/2021 à 20:03

"Un manquement grave à notre devoir d'humanité". Selon Bruno Retailleau, la situation des personnes âgées en fin de vie, privées de visites à cause des restrictions sanitaires dues au coronavirus, est "une faute grave commise vis-à-vis des mourants et de leurs familles".

C'est pourquoi le président des sénateurs Les Républicains va déposer ce vendredi 23 avril une proposition de loi afin de rendre systématique la possibilité pour les proches de visiter les malades.

Joint par RTL.fr, le sénateur LR de la Vendée veut "tirer les leçons de ce qui a mal fonctionné pendant la crise sanitaire". "Cette crise a été un moment de vérité. La logique sanitaire et administrative a écrasé tout le reste. Des personnes âgées ont été enfermées et se sont retrouvées dans une grande solitude au moment de mourir", explique-t-il.

Un droit de visite garanti

À travers cette proposition de loi, Bruno Retailleau souhaite ainsi "garantir un droit de visite" qui sera appliqué dans tous les établissements de santé, privés ou publics et donc pour les hôpitaux et les Ehpad. "L'idée est de faire en sorte que le droit de visite soit la règle. Un refus peut être fait, mais il doit être l'exception et motivé", ajoute le chef du groupe LR au Sénat.

Concrètement, le sénateur souhaite que l’autorisation d’un droit de visite dans un hôpital ou une clinique ne soit plus une décision prise par l'administration mais par le médecin, chef de service. Selon Bruno Retailleau, "le rite de l’adieu est essentiel pour celui qui va mourir de voir. Tout comme il l'est pour les proches. À cause des restrictions, des familles ont développé un sentiment de culpabilité et n'ont pas pu faire leur deuil".

Cette proposition de loi fait écho à la demande d'hommage faite par des associations. Dans un tweet, Emmanuel Macron a rendu hommage aux 100.000 personnes décédées du coronavirus en France. "Depuis le début de la pandémie, cent mille Françaises et Français ont succombé au virus. Nous avons tous une pensée pour leurs familles, leurs proches, pour les enfants qui ont perdu un parent ou un grand-parent, les fratries endeuillées, les amitiés fauchées", a-t-il écrit.

Depuis le début de la pandémie, cent mille Françaises et Français ont succombé au virus. Nous avons tous une pensée pour leurs familles, leurs proches, pour les enfants qui ont perdu un parent ou un grand-parent, les fratries endeuillées, les amitiés fauchées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2021

"Le plus bel hommage est de faire en sorte que ce manque d'humanité ne se reproduise plus", a estimé pour sa part Bruno Retailleau. Le chef de file des sénateurs LR regrette "le minimum" fait par Emmanuel Macron avec ce message. "C'était une façon de se protéger et d'en faire le moins possible pour ne pas rappeler les mauvaises décisions prises lors de cette crise", a-t-il conclu.