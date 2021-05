et Isabelle Choquet

publié le 17/05/2021 à 08:20

Ils ont été très sollicités depuis le début de la crise. Les 11.000 infirmiers anesthésistes de France sont en grève ce lundi 17 mai. Ils réclament notamment des hausses de salaires et une véritable reconnaissance. "Nous les infirmiers anesthésistes, sommes très en colère face à un épuisement de la profession", nous dit Arnaud Warot, membre du collectif national des infirmiers anesthésistes.

"Nous sommes épuisés professionnellement et personnellement par cette situation, d'autant plus qu'on a un gouvernement qui s'obstine à refuser de nous reconnaitre un statut en relation avec nos compétences et notre formation à savoir le statut d'auxiliaire médicale en pratique avancée", ajoute Arnaud Warot.

Pendant ce temps, le laboratoire français Sanofi a publié lundi des résultats positifs d'un essai clinique sur son principal candidat-vaccin contre la Covid-19.

À écouter également dans ce journal

Cévennes - Le suspect du double homicide dans le village des Plantiers est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Valentin Marcone s'était rendu aux autorités vendredi 14 mai, après plusieurs jours de traque.

Ivry-sur-Seine - Après la mort de Marjorie, 17 ans, poignardée le 14 mai à Ivry-sur-Seine, le suspect, âgé de 14 ans a été incarcéré. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de la tuer.

Régionales 2021 - En ce dernier jour pour le dépôt des listes, RTL fait le point sur les enjeux du scrutin. En tête des régions particulièrement scrutées : les Hauts-de-France, avec cinq membres du gouvernement et pas des moindres, Éric Dupond-Moretti ou encore Gérald Darmanin