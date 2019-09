publié le 02/09/2019 à 05:38

C'est la rentrée ce lundi 2 septembre matin pour les écoliers, collégiens et lycéens de France. Ils seront 12 millions d'élèves dans 50.000 écoles, 7.000 collège et 4.000 lycées à se lever plus tôt que ces dernières semaines. Et si la tension est vive au lycée du fait de la réformes, très contestée, du bac, le petit Harry, 9 ans, a d'autres préoccupations.

"J'ai pas trop de stress, ça va", confie à RTL le néo CM2. "Je suis dégoûté qu'il n'y ait plus les vacances", concède-t-il quand même. "Après j'ai hâte de revoir mes potes et tout, donc c'est bien aussi la rentrée", assure-t-il.

L'enjeu de la rentrée est aussi dans la découverte d'une nouvelle maîtresse, ou d'un nouveau maître. Pour Harry, "la nouvelle est sympa. il y en a des mieux, et des pires". S'il assure, comme tous les élèves, qu'il travaille, le jeune écolier avoue néanmoins qu'il fait quelques bêtises.

