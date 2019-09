publié le 01/09/2019 à 18:37

Au lendemain de l'attaque au couteau de Villeurbanne qui a fait un mort et huit blessés, la thèse de l’acte terroriste semble s’éloigner. Les enquêteurs, qui restent néanmoins prudents, s’orientent davantage vers la piste d’un geste fou sans revendication religieuse.

Le suspect, un Afghan d'une trentaine d'années, a tué un jeune homme de 19 ans, originaire d'un petit village près d'Albertville, en Savoie et blessé huit autres riverains. Sofiane, présent sur place au moment des faits, a tenté jusqu'au bout de sauver ce jeune étudiant en CAP cuisine : "Je lui ai tenu sa tête. Il m'a dit je me sens partir, je me sens partir. J'essayais de le rassurer, de le mettre à l'aise. Il m'a ensuite dit 73-14 et ensuite festival. Ce sont les seuls mots qui sont sorti de sa bouche et après il est parti".

Sofiane fait parti des civils qui sont parvenus à désarmer l'agresseur : "On a essayé de parler avec lui, un agent TCL lui a dit de poser ses couteaux. Il s'est rapproché de lui et lui a dis stop. Il a posé ses couteaux et j'ai mis un coup de pied dedans pour que ça parte derrière. On lui a dit de mettre les mains sur la tête et de ne pas bouger". Les forces de l'ordre sont ensuite arrivés sur les lieux pour l'interpeller et le placer en garde à vue.

