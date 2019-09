publié le 02/09/2019 à 06:43

On ignore toujours ce lundi 2 septembre les raisons qui ont poussé un Afghan de 33 ans à sortir son couteau et à frapper au hasard samedi 31 août après-midi, à Villeurbanne, près de Lyon.

Le bilan fait état d'un mort, un jeune homme de 19 ans qui se rendait à un concert, et huit blessés. L'enquête se concentre désormais sur la personnalité du suspect, et sur son parcours particulièrement confus, même chaotique.

La première fois qu'il est entré en France, c'était en 2009, l'homme est encore mineur. Il passe ensuite par l’Italie, l’Allemagne et la Norvège, avant de revenir en France en 2016. Sa carte de séjour est valable jusqu'au mois de janvier prochain. Il est inconnu de la police comme des services de renseignement.

Dans cette affaire, la piste terroriste s'éloigne. La perquisition chez lui, dans un centre d'hébergement pour réfugiés de Vaulx-en-Velin, n'a rien donné, aucun signe d'une quelconque radicalisation.

Et puis l'homme a beau avoir parlé de religion alors qu'il semait la terreur, ses propos étaient surtout totalement confus. Il raconte que des voix lui ont donné l'ordre de tuer : un état psychotique envahissant selon l'expert psychiatre qui a pu l'examiner lors de sa garde à vue.

Alors son discernement a-t-il été altéré au moment des faits ? Va-t-il être considéré comme irresponsable aux yeux de la loi ? Toutes ces questions sont désormais dans les mains du procureur de Lyon, qui doit ouvrir une information judiciaire dans la journée.

