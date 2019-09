publié le 01/09/2019 à 07:59

À la question "vous personnellement, faites-vous confiance ou pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement d'Édouard Philippe pour réformer le système des retraites français?", seuls 34% des sondés répondent faire "confiance" à l'exécutif, selon un sondage Ifop publié dans Le Journal du Dimanche ce 1er septembre.

Les plus confiants sont les 18-24 ans (50%), les professions libérales et cadres supérieurs (49%) et les sympathisants de la République en marche (90%). En revanche 66% des sondés assurent n'avoir "pas confiance", un taux particulièrement élevée chez les ouvriers (82%), les proches du Rassemblement national (90%) et les 35-49 ans (77%).

Interrogés sur la piste de réforme à suivre, 41% estiment qu'"il n'est pas nécessaire de mener une réforme des retraites", 36% plaident pour "allonger la durée de cotisation des actifs" et 16% pour "augmenter les cotisations des actifs". Seuls 7% penchent pour "baisser les pensions des futurs retraités".

Enfin dans l'arbitrage système de retraites universel/maintien de régimes spéciaux, 66% des personnes interrogées estiment qu'"il faut harmoniser les différents régimes de retraite avec pour objectif d'en avoir un seul et unique au nom de l'égalité entre les cotisants". À l'inverse, 34% jugent qu'"il faut conserver des régimes de retraite différents compte tenu des spécificités de certains métiers ou professions".

