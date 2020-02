publié le 03/02/2020 à 07:19

4.000 salariés d'un chantier naval sont à protéger de toute urgence contre une bactérie à pneumocoque. Cette bactérie peut provoquer des infections pulmonaires. 13 personnes ont déjà été touchées. L'Agence régionale de santé (ARS) sort les grands moyens. 15 équipes sont mobilisées. Une opération d'une ampleur exceptionnelle ces lundi et mardi 3 et 4 février.

L'épidémie surprend jusqu'aux spécialistes. Des cas groupés dans une telle ampleur, c'est du jamais vu depuis 25 ans. Cette vaccination à grande échelle espère limiter le nombre de cas. Il y a une cinquantaine de malades, dont 13 portent le pneumocoque. Tous travaillent sur le même chantier, le même paquebot.

Au total, entre l'équipage et les travailleurs détachés, plusieurs milliers de personnes sont concernées. Toutes travaillent et vivent au même endroit, dans des bateaux hôtels, dans le port autonome, à 2, 4 ou 6 cabines. Ce sont des conditions idéales pour que la bactérie passe d'un malade à l'autre.



En fin de semaine dernière, des milliers de masques ont été distribués. Des consignes très strictes sur le lavage des mains ont été diffusées. Dès les premiers symptômes, les malades reçoivent des antibiotiques. Les 4 personnes placées en réanimation ces derniers jours vont mieux.

