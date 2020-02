Coronavirus : vers une pénurie de masques de protection ?

publié le 01/02/2020 à 16:41

Le bilan du coronavirus ne cesse de s'alourdir. Les autorités de Pékin établissent désormais que le virus a fait 259 morts et contaminé 12.000 personnes. En France, six cas ont été recensés. Les 180 rapatriés de Wuhan ont pris leur quartier dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Aucun d'entre eux ne présente de symptômes. Ils resteront à l'isolement pendant 14 jours.

Conséquence de cette épidémie : la pénurie de masque de protection. L'entreprise Kolmi Hopen, qui appartient au groupe canadien Medicom, a vu son standard téléphonique exploser vendredi 31 janvier à Saint-Barthélémy d'Anjou près d'Angers. La société est en recherche de main d'oeuvre.

"Hier la Chine aurait fermé ses frontières à tous types d'exportation de masques. La conséquence c'est que la planète, qui aujourd'hui se fournit à plus de 80% en Chine, va avoir quelques soucis d'approvisionnement", estime Gérald Heuliez, directeur général de Kolmi Hopen, au micro de RTL.

"Sur les masques médicaux les machines sont plus complexes. Donc, on a une nécessité de former les gens une dizaine de jours. Mais là, il faut faire face à l'ensemble des demandes qui arrivent de France, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Demain, il va y avoir de grandes difficultés pour les établissements de santé de se fournir en masques", indique le spécialiste.

Un numéro vert mis en place

Afin de rassurer le grand public, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé la mise en place d'un numéro vert pour toutes les questions qui ne sont pas médicales. il s'agit du 0 800 130 000. Il sera disponible à partir d'aujourd'hui, tous les jours de 9h à 18h.