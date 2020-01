publié le 29/01/2020 à 08:15

"Une tombola improvisée dont on ne sait pas ce que l’on aurait à la fin". C’est ainsi que François Ruffin voit le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement. Ce mercredi 29 janvier marque ainsi la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Les opposants au texte, qui avaient déjà mobilisé dans la rue vendredi 24 janvier (entre 249.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 1,3 million selon la CGT) ont été ragaillardis par la publication d’un avis du Conseil d’État. La plus haute juridiction administrative française a critiqué le choix de recourir à 29 ordonnances, ce qui "fait perdre la visibilité d'ensemble" et a pointé des projections financières "lacunaires".



Selon le député France insoumise de la Somme, "le gouvernement compte gagner par le pourrissement. Il y a eu le pourrissement des ’gilets jaunes’, il y a le pourrissement des retraites". François Ruffin dénonce aussi l’attitude "jusqu’au-boutiste" des membres du gouvernement qui veulent maintenir la réforme des retraites.

L’élu s’en prend aussi au fonctionnement de l’Assemblée nationale qu’il qualifie de "chambre d’enregistrement des volontés d’Emmanuel Macron". Il fustige des "députés carpettes" qui sont "les paillassons de Macron". Et d’ajouter : "Il faut couper la laisse entre l’Élysée et l’Assemblée nationale."