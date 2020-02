Marseille : une adolescente de 13 ans séquestrée et prostituée plusieurs mois

publié le 30/01/2020 à 13:45

Les policiers du commissariat Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) ont arrêté six personnes la semaine dernière. Toutes sont suspectées d'être impliquées dans l'affaire de séquestration et de prostitution d'une adolescente de 13 ans. Deux individus -vraisemblablement les principaux bourreaux de la victime- ont été écroués.

Selon La Provence, la jeune fille de 13 ans avait été recueillie par la police en novembre dernier. Elle avait alors confié se prostituer sur un site Internet, contrainte de rencontrer ses clients dans des appartements et chambres d'hôtel de Marseille, et devoir donner l'argent des passes à son "amie", âgée de 16 ans, et le compagnon de celle-ci, 21 ans. Il s'agit du couple placé en détention.

Quatre autres personnes ont été arrêtées la semaine dernière, dont les mères respectives des deux suspects écroués, et des sœurs de "l'amie" de la victime. Elles ont été mises en examen mais ont pu repartir libres.