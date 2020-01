Réforme des retraites : entre 4.000 et 5.000 opposants à Marseille

publié le 29/01/2020 à 14:17

Ce 29 janvier marquait la 8e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, avec des défilés dans toute la France. Le projet de loi est désormais examiné par l'Assemblée nationale, mais le tacle adressé par le Conseil d'État la semaine dernière sur ce texte a rasséréné les manifestants à Marseille.

Entre 4.000 et 5.000 manifestants ont défilé dans les rues de la ville ce matin pour crier leur opposition au projet de reforme des retraites, après presque deux mois de mobilisation.

"Il faut savoir arrêter une reforme" avait écrit sur sa pancarte Jean-Marc, professeur dans un lycée technique de Marseille. "Je trouve ça assez drôle que le Conseil d'État déglingue le projet de loi, ça montre que c'était mal ficelé dès le début. On ne va pas lâcher, on ne peut pas laisser passer une réforme qui va obliger les jeunes à travailler cinq ans de plus, avec une pension qui peut être amputée. Ce serait de la folie".

Dans un cortège majoritairement coloré par les drapeaux rouges de la CGT, les dockers, les personnels hospitaliers et les membres de l'Éducation nationale continuent de demander le retrait pur et simple du projet de loi. Les critiques émises par le Conseil d'État semblent les avoir boostés. Des critiques sur le cadre juridique et une reforme considérée comme "floue, écrite au fur et à mesure des négociations par le gouvernement".

"Il y a une grande ambiguïté sur ce que sera l'application de cette reforme, notamment parce qu'il y a 29 ordonnances sur des points très importants. C'est la première fois qu'un projet de loi est étrillé à ce point par la plus haute juridiction administrative française, il faut le prendre en compte ça".

Si la reprise du travail s'accentue dans les transports publics, certains secteurs sont toujours en grève comme le Port autonome de Marseille et une partie du ramassage d'ordures.