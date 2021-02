Coronavirus : 20 départements dans le viseur, des mesures dès le 6 mars ?

publié le 25/02/2021 à 18:25

"Le virus gagne de nouveau du terrain". C'est avec ces mots que Jean Castex a commencé sa conférence de presse jeudi 25 février. Après Nice et Dunkerque, 20 départements inquiètent le gouvernement.

"Des concertations vont être menées, et nous ferons un point la semaine prochaine. Et si, et seulement si, la solution s'est dégradée, nous prendrons des mesures, qui entreront en compte à compter du week-end du 6 mars."

Tous les départements de la région Île-de-France sont concernés. C'est aussi le cas des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Var, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Nord, de la Somme de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Drôme ou encore l'Eure-et-Loir. Déjà frappées, en partie, par de nouvelles mesures sanitaires, le département des Alpes-Maritimes s'ajoute évidemment à cette liste.

Les 20 départements sous surveillance Crédit : BFM

Ces nouvelles mesures qui seraient donc potentiellement instaurées le 6 mars pourraient justement ressembler à celles mises en place sur le littoral des Alpes-Maritimes ou encore à Dunkerque et ces alentours. Dans ces zones, un confinement est imposé les week-ends, en plus du couvre-feu à 18h en semaine. Les commerces ou centres commerciaux de plus de 5.000 mètres carrés ne peuvent par ailleurs pas recevoir de public.

Le Premier ministre, Jean Castex, a déploré que le "virus gagne de nouveau du terrain", reconnaissant que le nombre de contaminations était en hausse, une augmentation qu'il explique par "l'apparition de souches variantes". Selon le chef du gouvernement, le variant anglais représenterait désormais la moitié des contaminations.