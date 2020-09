publié le 06/09/2020 à 06:46

À Lille : la grande braderie n'a pas eu lieu cette année, et a été remplacée par une braderie des commerçants plus modeste. Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, le préfet a décidé, vendredi 4 septembre, que les bars et restaurants devraient fermer à minuit. Les critiques étaient nombreuses chez les restaurateurs.

"Je le prends très mal. Cette décision aurait pu être prise 24 heures plus tôt : cela nous aurait permis d’ajuster nos quantités de moules et notre personnel", explique le patron d'une brasserie. "Il faut savoir qu'on a embauché 25 personnes vendredi soir à 19h, 1 heure avant la décision du préfet, ce n’est pas très rentable pour nous", déplore-t-il.

Le gérant explique qu'il avait commandé huit tonnes de moules : "avec cette décision, on va en jeter au moins 1 tonne et demi". Il pointe du doigt une décision incohérente : "Le coronavirus sort-il après minuit", s’interroge-t-il ? Le restaurateur estime qu'il aurait fallu fermer les bars qui présentaient des problèmes sanitaires, sans pénaliser toute la population.

"On stigmatise une fois de plus tous les restaurateurs alors qu'on essaie de faire notre boulot correctement. En plus, notre restaurant est ouvert 24h/24h, donc on perd la moitié de notre chiffre d’affaires", regrette-t-il. Pour exprimer la colère de la profession, il invite "tous les restaurateurs de la ville" à venir jeter leurs moules devant la préfecture de la ville.

