Mali : deux soldats français tués par une bombe artisanale

et AFP

publié le 06/09/2020 à 05:24

Deux militaires de la force française au Sahel "Barkhane" ont été tués et un grièvement blessé samedi matin par une bombe artisanale dans le nord du Mali, où la situation politique et sécuritaire reste confuse après le coup d'État du 18 août.

Un communiqué de la présidence française a annoncé "la mort de deux militaires français, le brigadier-chef de première classe S.T. et le hussard parachutiste de première classe Arnaud Volpe, après la destruction de leur véhicule blindé par un engin explosif improvisé (...)lors d'une opération" dans la région de Tessalit, dans le nord du Mali.

"Le président de la République salue à nouveau le courage et la détermination des militaires français déployés au Sahel, aux côtés de leurs frères d'armes des nombreux pays engagés solidairement dans cette difficile mission", ajoute l'Élysée. "Les trois membres du véhicule ont été très gravement blessés et immédiatement pris en charge", a précisé peu après l'état-major des armées françaises. Deux ont succombé à leurs blessures, et "l'état de leur camarade est stable, mais son pronostic vital demeure réservé".

Selon l'état-major, ce bilan porte à 45 le nombre de soldats français morts au combat dans le cadre des opérations "Serval" (2013) et "Barkhane" (depuis août 2014), qui compte quelque 5.000 militaires. En novembre 2019, la France en avait perdu 13 dans un accident entre deux hélicoptères en opération au Mali.