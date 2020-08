publié le 14/08/2020 à 09:12

L'Allemagne et la Belgique l'ont fait, la mairie de Paris y pense. Pour mieux remonter les chaînes de contaminations de la Covid-19, elle souhaiterait tracer les clients dans les bars et les restaurants sur la base du volontariat. Chaque client remplirait un formulaire avec ses informations personnelles et serait contacté si une personne est contaminée dans le local, avec pour objectif de couper la chaîne de transmission.

Pour Alain Fontaine, président de l'Association française des Maîtres-Restaurateurs ce ne serait pas une bonne idée : "Dans les restaurants, c'est déjà fait par le système des réservations. Par contre pour les bars et les cafés, ça pose problème. Si on prend l'instant plaisir du petit café le matin, est-ce que je me vois demander à quelqu'un que je ne connais pas son adresse et son numéro de téléphone ? C'est choquant".

"C'est plus choquant chez nous" Alain Fontaine, président de l'Association française des Maîtres-Restaurateurs Partager la citation





Pourtant, de plus en plus de pays comme l'Italie, l'Allemagne ou la Belgique ont adopté ce système alors pourquoi pas chez nous ? "Nous avons un véritable art de vivre chez nous, décrit Alain Fontaine. À la fin du confinement, les Français se sont précipités sur leurs terrasses, il leur manquait la liberté de circuler et de s'asseoir dans un bar. Voilà pourquoi c'est plus choquant chez nous".

De leur côté, certains Français trouvent l'idée pertinente, à l'image de Léa, 20 ans, qui revient de Turin en Italie : "C'est une très bonne idée. À Turin, on a mis notre prénom, nom et numéro de téléphone, ainsi que le jour et l'heure à laquelle on est venus. Si un client est contaminé, on nous appellera. Je ne suis pas sûre que ça soit rassurant pour moi, mais pour le bien commun c'est une bonne chose".

"Les politiques doivent se servir de nous comme alliés" Alain Fontaine, président de l'Association française des Maîtres-Restaurateurs Partager la citation





Mais Alain Fontaine rappelle que le secteur de la restauration est déjà "sinistré" et reste donc sceptique sur cette nouvelle mesure : "On n'est pas sûr que la Covid-19 circule dans les restaurants et dans les bars car les restaurateurs sont disciplinés et masqués. Quand les discothèques restent fermées, c'est un gros problème parce que vous repoussez les gens dans les garages, dans les caves. Ce sont les patrons de discothèques, de restaurants et de bars qui sont les garants des gestes barrières. Les politiques doivent se servir de nous comme des alliés et non comme des transmetteurs".