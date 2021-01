Coronavirus : 50.000 doses du vaccin Moderna livrées en France

publié le 11/01/2021 à 12:08

Après Pfizer, le vaccin Moderna arrive en France ce lundi 11 janvier. Les 50.000 premières doses vont être livrées en priorité dans l'Est du pays, là où le virus circule le plus. Une avancée qui devrait permettre d'accélérer encore un peu plus la vaccination dans l'hexagone.

Ce deuxième vaccin est aussi efficace que le Pfizer, mais est plus pratique puisqu'il se conserve à 4°C. Ainsi, pas besoin de super-congélateurs. De plus, le nombre de centres de vaccination devrait tripler cette semaine : avec trois centres par départements. Enfin, les personnes de plus de 75 ans, qui vivent chez elles, vont pouvoir s'inscrire dès aujourd'hui sur le site du ministère de la Santé. Un numéro de téléphone, qui devrait être ouvert dans la matinée, va également être communiqué.

La vaccination quant à elle commencera lundi prochain et il n'y a pas besoin de consulter son généraliste pour en bénéficier. Le rythme s'accélère donc au niveau de la vaccination en France. Avant-hier soir, le chiffre était de 93.000 personnes vaccinées, mais ce week-end le cap des 100.000 a dû être dépassé.