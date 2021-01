Coronavirus en France : 56% des Français souhaitent se faire vacciner

publié le 11/01/2021 à 13:21

L'opinion publique est en train d'évoluer sur la question du vaccin. En effet, la population est consciente qu'il s'agit là de l'unique solution pour lutter contre l'épidémie du coronavirus à moyen-terme. Désormais, plus d'un Français sur deux souhaite se faire vacciner, soit 56% d'après un dernier sondage. Ce qui représente une hausse de 11 points en un mois. Même les irréductibles semblent s'y résoudre.

Sylvie répétait qu'il n'était pas question de se faire vacciner depuis le début de la pandémie. Mais face à la crainte d'un nouveau confinement et l'arrivée du variant anglais sur le sol français, cette parisienne a changé d'avis en seulement quelques jours. "Pour la collectivité, je me ferai vacciner, car si on est nombreux à refuser le vaccin, on ne va jamais s'en sortir", estime-t-elle. D'autres hésitent encore : "un an pour préparer un vaccin, c'est trop juste", juge un sceptique.

Un argument contesté par les "pro-vaccin" : "Il y a eu un énorme effort de recherche médical. C'est assez extraordinaire d'avoir développé un vaccin en douze mois". "Je ne comprends même pas ceux qui ne sont pas d'accord", rétorque un homme qui attend de recevoir un vaccin contre la Covid-19.

"Non à l'injection" : ce discours est majoritaire chez les jeunes, pourtant Clara, 23 ans, ne dira pas non à une piqûre. "Les jeunes se sont faits pas mal critiqués alors que je pense que nous sommes prêts à se faire vacciner", explique la jeune femme. Malgré une évolution positive de l'opinion publique, il reste un seul point de consensus pour sept Français sur dix : la lenteur de la campagne de vaccination.