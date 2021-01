publié le 11/01/2021 à 15:44

Le cap des 100.00 personnes vaccinées a été dépassé, d'après le ministère de la Santé, et la campagne s'accélère en France. À Montholon dans l'Yonne, les autorités vaccinent des personnes en situation de handicap. De fait, à partir de ce lundi, les personnes appartenant à cette catégorie et qui vivent dans des centres spécialisés peuvent recevoir une piqûre, quel que soit leur âge.

Alain, 71 ans, souffre d'un handicap psychique et se réjouit d'avoir reçu le vaccin contre le coronavirus. "Je n'ai rien ressenti et je trouve que c'est nécessaire. On montre l'exemple et comme cela, on ne risque pas d'avoir de problèmes de santé" liés à la Covid-19. Trois autres résidents de cette unité pour personnes handicapées se sont également fait vacciner.

Malgré tout, recueillir leur consentement n'a pas été facile, notamment du côté des familles, explique Joëlle Marmouset, la directrice de l'établissement. "Il y a beaucoup de doutes de la part des proches" des résidents qui craignent parfois des "effets secondaires". "On a eu quelques refus et certaines familles voulaient d'abord voir comment allaient se dérouler les premières étapes de la vaccination" avant de donner leur feu vert.

Des doutes, on en retrouve aussi du côté du personnel. Dans cette unité, seulement sept soignants veulent se faire vacciner sur 25 au total. La directrice espère donc qu'ils changeront d'avis dans les jours à venir lorsque leurs collègues auront montré l'exemple.