publié le 23/09/2020 à 06:54

La situation sanitaire se dégrade à Paris comme dans le reste de la France. L'inquiétude grandit autour de cette deuxième vague d'épidémie de coronavirus. Preuve en est dans les services hospitaliers : le congrès de la SFAR, la grande réunion annuelle des anesthésistes et réanimateurs, a été annulé. Pas question de regrouper ensemble ces professionnels dont le pays a tant besoin. Si un cluster s'y développait, les conséquences pourraient être fatales.

"On avait un certain nombre d'orateurs qui étaient prévus et qui nous ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas se rendre au congrès. Il a commencé par y avoir un certain nombre de médecins, d'anesthésistes et réanimateurs qui ne pouvaient pas se déplacer. Sur demande soit du directeur de l'hôpital, soit d'autres personnalités médicales. En particulier dans les Bouches-du-Rhône, à Bordeaux et Lyon", explique Hervé Bouaziz, chef du service réanimation au CHU de Nancy, qui devait présider ce congrès.

"Ça montre en fait qu'il y a des indicateurs qui nous inquiètent. On s'est dit que ce n'était pas raisonnable de maintenir notre congrès à ce moment-là puisqu'on avait besoin de nous dans les hôpitaux. En réanimation en particulier."

