Coronavirus en France : quels sont les départements en rouge ?

publié le 21/09/2020 à 18:05

50 départements français, soit plus de la moitié d'entre eux, sont placés en zone rouge depuis la publication d'un nouveau décret au Journal Officiel ce samedi 19 septembre. Cette donnée, une des plus prises en compte pour mesurer l'évolution locale de l'épidémie, traduit une "circulation active du virus" et offre aux préfets des pouvoirs plus conséquents pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

Ce nouveau décret ajoute donc 13 départements à une liste déjà bien fournie. Parmi eux, l'Aveyron, le Calvados, le Doubs, l'Eure, le Gers et l'Indre-et-Loire, ainsi que la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Saône-et-Loire, le Tarn, la Vienne et le Territoire de Belfort.

La principal élément pris en compte pour déterminer si un territoire doit être placé en rouge est son taux d'incidence, à savoir le nombre de cas confirmés en une semaine par 100.000 habitants. Lorsqu'il dépasse 50, le département est a priori placé en zone rouge.

Néanmoins, certains territoires peuvent être placés "par anticipation" en zone rouge, explique le ministère de la Santé. C'est par exemple le cas lorsque le taux d'incidence s'approche de 50, et que la progression laisse à penser que cette barre sera rapidement atteinte, ou si la situation des départements limitrophes est préoccupante.

La carte des départements en rouge au 19 septembre Crédit : Ministère des Solidarités et de la Santé

En terme de conséquences, un passage en rouge permet aux préfets de prendre de nouvelles mesures sanitaires, comme ce fut récemment le cas en Gironde ou dans les Bouches-du-Rhône. Cela peut notamment passer par une "limitation voire interdiction des rassemblements" ou la fermeture, partielle ou complète, des établissements recevant du public qui ne sont pas essentiels.

Si 50 départements se trouvent donc en rouge, la gravité de la situation n'est pas la même partout. Au 17 septembre, les taux d'incidence étaient spécifiquement élevés dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône, ou encore en Guadeloupe et à Paris.