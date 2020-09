Coronavirus en France : nouveaux cas, réanimation... Les chiffres qui inquiètent

publié le 21/09/2020 à 16:46

C'est de plus en plus une évidence : la France serait bien touchée par une deuxième vague épidémique. Pour la troisième journée consécutive, plus de 10.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en 24h, ce dimanche 20 septembre.

Une donnée d'autant plus alarmante que les chiffres du dimanche sont généralement plus bas que les autres jours de la semaine, du fait de la fermeture des laboratoires. Autre source d'inquiétude : le nombre de malades hospitalisés. Ils sont désormais 5.800. Parmi eux, plus de 800 personnes sont en réanimation.

Le docteur François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de France, se dit "préoccupé" face à la situation : "On commence à arriver à flux tendu, il faut surveiller ça de très, très près".

"Ce qui est déprimant, c'est de voir revenir ces mauvaises habitudes et ces difficultés de trouver des lits pour les patients", déplore-t-il, "quand nous allons avoir la grippe et le coronavirus en même temps, la prise en charge deviendra très compliquée, donc vaccinez-vous".