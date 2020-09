Covid-19 en France : les nouvelles mesures à Lyon et dans le Rhône

publié le 21/09/2020 à 15:22

Le directeur de l'Agence régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a évoqué des "tensions sur les systèmes de soin". "Le taux d'incidence a fortement augmenté ces trois dernières semaines", a-t-il détaillé. "Il n'est pas impossible que le plan blanc territorial soit réactivé dans les prochains jours", a-t-il annoncé.

En conséquence, le préfet a présenté des nouvelles mesures ce lundi 21 septembre : celles existantes "ne suffisent pas". Dès demain mardi 22 septembre à 6 heures, le port du masque est étendu. À Lyon et Villeurbanne, il est obligatoire tout le temps dans l'espace public.

Dans dix communes de plus de 10.000 habitants, avec des indicateurs dégradés, il devient obligatoire en journée (Caluire-et-Cuire, Villefranche-sur-Saône, Vénissieux, Décines-Charpieux, Saint-Fons, etc.) Enfin, dans le reste du Rhône et de la métropole de Lyon, le port du masque est étendu aux abords de salle de sports, de spectacles et aux parkings des centres commerciaux.

Les rassemblements limités

Les événements de plus de 10 personnes feront toujours l'objet d'une déclaration en préfecture ou sous-préfecture avec présentation d'un protocole sanitaire. Les événements de plus de 1.000 personnes sont interdits, y compris dans les salles de spectacle et les événements sportifs. La foire de Lyon est annulée.

Dans les rassemblements de moins de 1.000 personnes, les organisateurs doivent renforcer la communication sur les gestes barrière. Ils doivent aussi mettre en place un dispositif de comptage en temps réel qui pourra faire l'objet d'un contrôle. Les fêtes foraines, brocantes, la musique amplifiée dans la rue, les buvettes et les stands de restauration debout sont interdits.

Il est interdit de consommer debout ou de danser dans les restaurants. L'alcool est proscrit entre 20 heures et 6 heures sur la voie publique. Le préfet appelle à limiter les réunions à 10 personnes dans le cercle familial, amical et associatif. Les responsables des cultes ont aussi été appelés à la plus grande vigilance.