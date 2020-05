publié le 19/05/2020 à 06:50

En France, les professionnels de santé déconseillent les auto-tests. L'appareil permettrait avec une simple piqûre au bout du doigt de savoir si vous avez été en contact avec le coronavirus. Mais d'après la Haute autorité de santé, ils ne seraient pas fiables.

"On n'est pas sur du noir ou blanc pour ces tests-là", explique sa présidente Dominique Le Guludec. "C'est pas comme un test de grossesse où c'est positif ou négatif. Ici, vous avez plusieurs types d'anticorps, vous pouvez avoir une réponse dissociée sur les différentes anti-corps."

Apprendre à lire les résultats de ces tests, seul à la maison, n'est pas facile non plus. "Ce que va vouloir dire votre résultat n'est pas évident", continue Dominique Le Gudulec. "D'ailleurs les médecins généralistes sont venus vers nous pour que nous les aidions à élaborer ensemble un guide d'interprétation. C'est également pour ça que nous ne recommandons pas les auto-tests aujourd'hui parce que nous pensons que pour interpréter et tirer des résultats du test, il vaut mieux être accompagné par un professionnel de santé."

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Trump affirme maintenant prendre de l'hydroxychloroquine tous les jours, en prévention, malgré les mises en garde des autorités de santé américaines.

France - Le nombre de patients en réanimation passe sous la barre des 2000 pour la première fois depuis le 22 mars.

Fleury-les-Aubrais - Ce sont désormais 54 personnes qui ont été testées positives au coronavirus dans cet abattoir du Loiret.