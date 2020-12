publié le 18/12/2020 à 05:28

Les policiers boudent le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron "va répondre" aux syndicats de policiers Alliance et Unsa qui lui ont fait savoir leur refus de participer à sa concertation du "Beauvau de la sécurité" voulue en janvier, a déclaré mercredi 16 décembre Gérald Darmanin.

Ces syndicats s'estiment ciblés, notamment lors des manifestations, comme en témoigne ce fonctionnaire de 14 ans de service, blessé fin novembre en marge d'un cortège : "Tous les samedis on sait qu'on risque notre vie. On intervient avec la peur. J'ai eu des projectiles sur la tête, les épaules, les dorsaux, les genoux. J'ai déjà reçu des bancs, des panneaux de signalisation. On a forcément de la colère quand on voit des collègues qui tombent à côté de nous. On a une vie en dehors du travail donc il y a de l'incompréhension et de la colère. Il y a un moment il va falloir que je change de voie", lâche-t-il.

