publié le 22/01/2021 à 06:36

C'est un nouveau foyer de contamination qui ce matin inquiète fortement les autorités. D'abord parce qu'il a lieu au sein d'un hôpital où des dizaines de soignants et de patients sont tombés malades. Ensuite, parce qu'il s'agit de l'hôpital de Dieppe, la ville étant l'une des portes d'entrée pour les voyageurs britanniques.

Depuis dix jours l'établissement doit faire face à plusieurs clusters dans ses services de médecine, de gériatrie, de soins de suite et de réadaptation. 141 agents et 123 patients sont atteints du Covid. "Une situation préoccupante", indique la direction du groupe hospitalier, l'ARS a déclenché la réserve sanitaire dans toute la région mais aussi au niveau national. Des établissements privés et publics de Normandie ont été sollicités ainsi que les médecins libéraux et même pôle emploi.

L'hôpital a déprogrammé beaucoup d'opérations et ne prend plus en charge qu'une centaine de patients par semaine. Au total, 176 agents et 143 malades sont atteints du virus mais sans savoir quelle souche.

