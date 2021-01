INFO RTL - Bac 2021 : les épreuves de spécialités de mars annulées remplacées par le contrôle continu

et Cassandre Jeannin

publié le 21/01/2021 à 21:43

Le ministre de l'Éducation nationale a écrit ce jeudi 21 janvier aux recteurs, aux proviseurs et à tous les professeurs de lycée pour leur annoncer l'annulation des épreuves de spécialités prévues du 15 au 17 mars. À la place, les Terminales auront une note de contrôle continu pour chacune des deux spécialités qu'ils ont choisies.

Les syndicats demandaient le report des épreuves en juin au motif que l'épidémie et l'hybridation perturbe les apprentissages et ne permettent pas aux élèves d'être prêts pour mars. Mais Jean-Michel Blanquer ne souhaite pas modifier le calendrier de la fin de l'année qui prévoit déjà l'épreuve de philo et le Grand Oral.

Et les notes de contrôle continu pour les spécialités pourront être intégrées au dossier des élèves sur Parcoursup début avril. La phase de formulation des vœux a ouvert sur la plateforme le 20 janvier. Les élèves de Terminale doivent formuler leurs vœux d'études supérieures avant le 11 mars, ils pourront ensuite compléter leurs dossiers d'inscription jusqu'au 8 avril.

