Coronavirus : un cluster localisé dans une caserne de pompiers, en Essonne

Le centre de secours de Brétigny-sur-Orge, en Essonne, n'est pas épargné par l'épidémie de la Covid-19. Sur un effectif total de 53 pompiers, treize cas ont été diagnostiqués positifs au coronavirus et six autres, cas contact. Placés à l'isolement, ces fonctionnaires, qui représentent plus d'un tiers des effectifs de ce centre, ne peuvent donc plus travailler.

Comme le rapporte Le Parisien, un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire sera organisé ce lundi 11 janvier. Le début de la contamination remonte au mercredi 30 décembre dernier, selon les informations du quotidien, qui précise que l'alerte a été donnée dès le lendemain par l'agent concerné.

De son côté, le secrétaire adjoint à la CGT du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Essonne, Jean-Christophe Cantot, dénonce le fait que le personnel n'a pas été mis à l'isolement. La direction centre de secours de Brétigny-sur-Orge assure quant à elle que des mises à l'isolement et des congés maladie ont été décrétés "dès le week-end du 1er au 3 janvier" et qu'une désinfection complète des locaux et des équipements est en préparation.