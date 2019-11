publié le 18/11/2019 à 07:10

20 ans après les premières campagnes de sensibilisation, "les antibiotiques c'est pas automatiques", les Français semblent avoir adopté ce slogan. Selon l'étude publiée par Santé Publique France, la consommation d'antibiotiques en ville a baissé de 15%.

"C'est encourageant, les choses bougent", se réjouit la docteure Anne Berger-Carbonne. "D'un côté, les médecins font moins de prescriptions, plus à bon escient. Cela revient par exemple à ne pas traiter une infection virale, comme la grippe avec des antibiotiques. D'un autre côté les patients prennent aussi conscience que ce n'est pas toujours bon de prendre des antibiotiques, que ça détruit la flore intestinale", décrypte-t-elle sur RTL.

La baisse de consommation d'antibiotiques permet également de ralentir le développement de germes plus résistants. "Par exemple, pour la bactérie la plus responsable d'infections urinaires, on a eu très peur quand on a vu la résistance des antibiotiques très utiles pour traiter les infections graves. Aujourd'hui, on voit que la proportion d'Escherichia coli résistant à cet antibiotique est en train de diminuer. Donc là, on est très content", explique encore Anne Berger-Carbonne.

