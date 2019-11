publié le 17/11/2019 à 08:08

Un nouveau record pour le Puy-Du-Fou. En 2019, le parc d'attraction vendéen a attiré plus de 2,3 millions de visiteurs, ce qui constitue sa plus forte fréquentation sur une année depuis la création du site en 1989. Fort de son succès hexagonal, le parc affiche désormais son ambition à l'international, avec notamment son premier spectacle à l'étranger présenté à Tolède, en Espagne, cette année.

Avec deux nouvelles récompenses internationales, le Puy-Du-Fou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque 53 millions d'euros d'investissements sont prévus en 2020, comme le détaille Nicolas de Villiers, son président : "Nous allons investir dans un nouveau spectacle de nuit qui s’appellera Les Noces de Feu. [...] Un spectacle qui sera fascinant puisqu'on a intégré beaucoup de nouvelles technologies. Il y aura aussi un nouvel hôtel, le Grand siècle, et un palais des congrès, qui s’appellera le théâtre Molière".

Nicolas de Villiers a aussi annoncé que son parc d'attraction allait s’implanter en Chine avec un "village d’époque" et "un grand spectacle nocturne" inspirés de la culture chinoise. Le développement du Puy-Du-Fou n'est donc pas prêt de s'estomper.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Le premier anniversaire des “gilets jaunes” a été marqué par des violences dans certains quartiers de Paris, ce samedi 16 novembre, où 129 personnes ont été placées en garde à vue. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a accusé certains manifestants d'"attaques systématiques contre les forces de sécurité".

Société - 23.000 foyers restent privés d'électricité en Isère après les chutes de neige. Le trafic ferroviaire et les réseaux internet et mobile restent également perturbés aussi pour le week-end, principalement dans le Nord du département.

Justice - Un peu plus d'une vingtaine de parlementaires, majoritairement de droite et du centre, plaident pour que Carlos Ghosn, l'ancien patron déchu de Renault-Nissan, soit rapatrié et jugé en France, dans une tribune publiée ce dimanche 17 novembre.