publié le 16/11/2019 à 08:06

Encore une nuit dans le froid pour une dizaine de milliers de foyers privés d'électricité en France. Principalement concentrés dans les départements de la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et la Loire, ils sont 190.000 selon un dernier comptage à subir les conséquences des chutes de neige.

Dans le village de Pélussin (Loire), les 2.000 habitants vivent sans eau ni électricité depuis 18h ce jeudi 14 novembre. Sophie, mère de famille, n'avait jamais vécu une telle situation : "On savait qu'on était en alerte, mais je ne pensais pas que ce serait autant. Cela fait deux ans que j'habite ici et je n'ai jamais vu autant de neige. On avait déjà eu des coupures d'électricité mais pas aussi longtemps. C'est très compliqué".

La situation devrait revenir à la normale dans la matinée de ce samedi 16 novembre. Pour résoudre les problème de nombreux foyers impactés, 2.000 techniciens Enedis sont déployés pour rétablir l'électricité le plus rapidement possible.

À écouter également dans ce journal

Politique - Face à la colère de nombreux écologistes, un second vote a été organisé à l’Assemblée nationale ce vendredi 15 novembre afin d'exclure l'huile de palme des biocarburants. Lors d’une nouvelle délibération, les députés ont annulé les effets du vote litigieux de la veille à une écrasante majorité (58 à 2)

Société - Les "gilets jaunes" fêtent leur premier anniversaire. Le mouvement, qui peine à mobiliser depuis des mois, a battu le rappel des troupes pour cette date symbolique ce week-end.

Sport - Deux nouveaux pays se sont officiellement qualifiés pour l'Euro 2020. La Suède et la Finlande, pour qui ce sera une grande première, ont obtenu leur ticket après leurs victoires respectives contre la Roumanie (0-2) et Liechtenstein (3-0).