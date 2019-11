publié le 17/11/2019 à 21:09

Fin de la disette offensive en équipe de France pour Antoine Griezmann. Après sept matches consécutif sans marquer depuis le 2 juin et un amical face à la Bolivie à Nantes, le numéro 7 des Bleus a retrouvé le chemin des filets, dimanche 17 novembre en Albanie, lors de la dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2020.

Mais avant de signer son 30e but sous le maillot frappé du coq, soit autant que Jean-Pierre Papin et Just Fontaine, "Grizou" a d'abord été à l'origine de l'ouverture du score dès la 8e minute. Après une faute sur le revenant Benjamin Mendy sur le côté gauche, il a frappé du gauche le coup franc.



Corentin Tolisso a surgi au premier poteau pour placer une tête imparable (8e minute). C'est le premier but en 20 sélections de l'ancien milieu de Lyon, au Bayern Munich depuis 2017.

Griezmann a doublé la mise à la 35e minute, du droit, sur un centre de la gauche du latéral... droit Léo Dubois. À Tirana, les Bleus lors de cette dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2020, les Bleus, déjà qualifiés, visent la 1re place du groupe H devant la Turquie, qui joue en même temps en Andorre. Didier Deschamps a innové en optant pour une défense à trois.