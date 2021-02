publié le 05/02/2021 à 05:50

Avec un plateau autour de 23.000 contaminations par jour et une progression constante des variants plus contagieux, la situation sanitaire de la France est fragile, même si le gouvernement juge qu'elle ne justifie pas à ce jour un reconfinement. Dans le but d'éviter d'en arriver à cette extrémité, le Premier ministre Jean Castex tape sur les doigts des entreprises qui refusent le télétravail.

"Il est impératif partout où c'est possible", a-t-il rappelé jeudi 4 février. D’après le Conseil scientifique, télétravailler c’est 30% de risques de contamination en moins. Les branches professionnelles qui ne jouent pas le jeu seront convoquées au ministère la semaine prochaine.

À Paris, nombreux sont les employés à rejoindre leur lieu de travail en transports en commun. Sarah, assistante commerciale, aimerait éviter à tout prix ce trajet d'une demi-heure entre son domicile et son travail. "Pour moi, le danger est dans les transports, on est trop nombreux, je ne comprends pas. Je ne fais qu’une journée de télétravail par semaine. Entre collègues, on est d’accord, on aimerait en faire plus. Mais le patron se dit peut-être qu'on est moins productifs. C'est dommage car on se dit qu'en fait, le travail prime sur la santé."

Même son de cloche pour une comptable croisée dans le métro, bien obligée de respecter les consignes. "Dès que le gouvernement annonce un confinement, on fait du télétravail à 100%. Mais dès qu'il déconfine, c'est terminé", dit-elle. Claire, mère célibataire, est aussi contrainte de travailler uniquement en présentiel. "Avec le couvre-feu à 18h, je ne peux même plus faire les courses", se plaint-elle. "Mais je n'ai pas le choix."

