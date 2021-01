publié le 18/01/2021 à 05:45

C'est une nouvelle semaine qui commence pour les Français qui vont découvrir un rythme de vie différent à cause du couvre-feu avancé à 18h. Le retour express du boulot, le passage à l'école anticipé, les courses en vitesse… Pour limiter la casse, la grande distribution va s'adapter. Les enseignes d'hypermarchés vont ouvrir à 7h ou 7h30 le matin et fonctionner jusqu'à 18h le dimanche.

Ce couvre-feu avancé aura-t-il un impact sur les magasins ? Pas forcément pour Francis Palombi, président de la confédération des commerçants. "Par rapport aux résultats dans les départements qui avaient commencé à mettre le couvre-feu à 18h, on s'est rendu compte qu'il y a une forme de réorganisation", a-t-il expliqué. "Les commerçants doivent s'adapter. Ils ont ouvert entre midi et 14h. Ils ont ouvert à 8h30 au lieu de 9h. Et nous avons demandé l'ouverture de tous les dimanches en janvier. Et pourquoi pas février."

L'impact du couvre-feu à 18h ne devrait donc pas avoir d'impact significatif sur le chiffre d'affaires de ces commerces. "Ça n'aura pas un impact exagéré. Je pense que ce qui eut été une catastrophe, c'est le confinement total. (…) Ça, il ne le fallait pas et je suis convaincu que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour ne pas reconfiner."

