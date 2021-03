publié le 29/03/2021 à 05:38

Un exemple extrême de la propagation du Covid-19 en France : 22 classes sont fermées ce lundi 29 mars dans le lycée Eugène Delacroix, à Drancy en Seine-Saint-Denis tandis que plusieurs professeurs ont exercé leur droit de retrait. De fait, 20 parents d'élèves seraient morts du coronavirus.

Un constat mis en avant par les enseignants après une accumulation de décès en une année. Depuis que ce chiffre est connu, certains parents sont réticents à l'idée de remettre leurs enfants au lycée. "Quand j'ai appris ça, ça m'a fait vraiment bizarre en tant que parent. C'est très difficile : les parents d'un élève sont tous les deux décédés du coronavirus", explique Lydia Sodian, déléguée pour la FCPE.

S'il n'est pas certain que tous ces décès soient imputables au lycée, l'établissement a déjà connu une flambée des cas de coronavirus depuis début mars, dont une soixantaine parmi les élèves. "Des professeurs ont également été infectés : on a l'impression de retrouver la situation de l'année dernière, confie la déléguée, c'est ce qui nous fait peur".

"Des élèves qui vivent une situation dramatique"

Fabrice Maurel, professeur d'économie, aura six classes fermées ce lundi : il dénonce des consignes sanitaires difficiles à faire appliquer. "On a en face de nous des élèves qui vivent une situation dramatique et le protocole sanitaire est inapplicable", déplore-t-il. Une trentaine d'enseignants ont donc fait valoir leur droit de retrait : la semaine dernière, ils ont même écrit à Emmanuel Macron pour faire entendre leur détresse.

Le lycée de Drancy sera ouvert malgré la fermetures de 22 classes, en raison de cas de coronavirus. Pour rappel, la Seine-Saint-Denis est le département avec le taux d'incidence le plus élevé de France.

