Le commissaire européen en charge des vaccins, Thierry Breton, a présenté ce dimanche 28 mars le futur "certificat sanitaire", lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Ce document pourra permettre à son propriétaire de voyager sans restriction, à condition d'être vacciné.

Comment ça marche ? Vous partez en vacances en Irlande ou en Grèce cet été, vous téléchargez votre certificat sanitaire sur un site administratif des autorités françaises, site qui n'est pas encore précisé aujourd'hui et vous présentez le document à la gare , au ferry, à l'aéroport ou alors à l'hôtel dans lequel vous vous installez.

Trois choix sont inscrits sur ce document. Le premier, vous êtes vacciné avec un vaccin reconnu au niveau européen, pas avec un vaccin russe ou chinois, là vous pourrez voyager sans quarantaine et sans test. Le deuxième, vous présentez un test négatif ou alors le dernier choix, vous venez d'être malade et donc immunisé, on ne sait pas encore pour combien de temps.

Pourra-t-on s'en passer ?

Il s'agit là d'un certificat, pas un passeport, il ne sera pas obligatoire. Simplement si vous ne le présentez pas, vous devrez vous soumettre aux règles établies par votre pays de destination, cela peut se traduire par 10 jours de quarantaine à l'arrivée ou un test PCR réalisé après votre passage à la frontière.

Les 27 pays de l'UE ont donné leur accord il y a un mois. Ils doivent maintenant tamponner chacun officiellement ce texte qui sera aussi voté en urgence au Parlement européen. Pendant ce temps, on fignole les aspects techniques de ce certificat.

Ce document pourrait nous servir en France pour aller au cinéma ou au théâtre. Concernant l'été en France, le gouvernement réfléchit aussi à un "pass sanitaire" du même acabit. Il s'agira sûrement d'un autre document, national celui-là, pour pouvoir entrer dans un restaurant, un cinéma ou un festival de musique.

