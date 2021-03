publié le 29/03/2021 à 22:52

Épidémie de Covid-19 oblige, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé, vendredi 26 mars, le nouveau protocole en place dans les écoles. Désormais, quand une classe ferme, c’est pour sept jours à partir du moment où un élève est déclaré positif à la Covid-19. Tous les autres élèves de la classe sont considérés comme cas contact.

Au bout de sept jours, pour revenir en classe, les parents des élèves de plus de six ans cas contact doivent attester sur l’honneur que leur enfant a fait un test et qu’il est négatif. Donc l’enfant peut revenir à l’école. Mais si les parents ne fournissent pas d’attestation, l’enfant devra rester à la maison sept jours de plus.

Les enfants testés positifs doivent rester au minimum 10 jours confinés à la maison. Si un enfant vit dans une famille où il y a un malade, en tant que cas contact d’un proche, l’enfant doit rester confiné à la maison 17 jours. Ce total inclut 10 jours le temps que le proche guérisse de la maladie, et sept jours pour être sûr que l’enfant cas contact ne déclare pas à son tour la Covid-19.

Si aucun parent ne peut télétravailler, trois possibilités

Pour les cas contact, le retour à l’école se fait obligatoirement avec un test, même si les parents n’ont pas à montrer le résultat du test à proprement dit, seulement à déclarer sur l’honneur que le test est négatif. En revanche, pour les enfants qui ont attrapé le virus, au terme de leur isolement d’au moins 10 jours, quand ils n’ont plus de symptômes, pas besoin de passer un test, ils reviennent à l’école, mais doivent porter un masque chirurgical plutôt qu’un masque en tissu pendant au moins une semaine.

Pour les parents contraints de garder leurs enfants, si l’un des deux peut télétravailler, l’État considère que les enfants peuvent être gardés à la maison. Si aucun des deux parents ne peut télétravailler, il y a trois possibilités : - Vous êtes salarié dans le privé, vous pouvez demander à votre employeur de passer au chômage partiel ;

- Vous êtes fonctionnaire, vous pourrez bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence indemnisée à 100% ;

- Vous êtes profession libérale ou indépendant, vous pouvez demander un arrêt dérogatoire à la sécurité sociale. Cet arrêt peut d’ailleurs être partagé entre les deux parents.