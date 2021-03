et Sarah Belien

publié le 21/03/2021 à 12:34

Alors que le pays entre dans une troisième vague épidémique, de nombreux salariés doivent privilégier le télétravail. En revanche, il est impossible de le pratiquer pour d'autres, qui sont obligés de se rendre sur leur lieu de travail. On peut alors se demander si l'on ne pourrait pas prioriser la vaccination pour ces salariés, qui sont davantage exposés à la Covid-19.

Le président de la CFDT Laurent Berger y est favorable. "C’est vrai pour les salariés de 2e ligne qui depuis un an ont été assez peu remerciés et dont le mécontentement augmente car ils sont de nouveau exposés. (...) Il faut regarder pour un certain nombre de salariés sur la base du volontariat voir si ils peuvent être prioritaires pour la vaccination", a-t-il affirmé sur le plateau du Grand Jury ce dimanche 21 mars.





Le président de la CFDT cite, entre autres, les personnes travaillant "dans la grande distribution, qui sont au contact des clients, dans le commerce de détail, les petites entreprises et aux enseignants", déclare-t-il. Pour ce dernier, après avoir vacciné les personnes âgés, "il aurait fallu passer à une autre étape (...). Maintenant dans le monde du travail, il faut axer vers les salariés les plus exposés à une contamination éventuelle", indique Laurent Berger.