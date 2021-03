publié le 26/03/2021 à 05:43

Ce week-end, 19 départements seront reconfinés : l'Aube, la Nièvre et le Rhône bascule à leur tour en confinement, a annoncé Jean Castex. À Lyon, cette annonce bouleverse déjà le calendrier des familles.

En effet, c'est l'autre conséquence à plus moyen terme à laquelle tout le monde a pensé hier à l'annonce du nouveau confinement : pas de vacances de Pâques pour les lyonnais et les habitants du Rhône. Sylvia, jeune mère de famille, essaie de se projeter dans ces congés restreints à dix kilomètres autour de chez elle : "Ça va être activités avec les petits, puis balades, vélo, parcs autour de la maison et puis c'est tout. Sincèrement on en a un petit peu marre", concède la jeune femme.

Lily, une autre maman, commence elle aussi à échafauder un autre programme pour les vacances : pas de visite aux grands-parents, pas d'escapade à la mer ou à la montagne. "On essaiera de faire d'autres activités, de trouver de nouvelles idées pour occuper toute la famille. Les espaces extérieurs, des balades en famille, des instants simples mais qui vont nous occuper l'esprit", positive cette maman.

Et pour sa fille Julie aussi il faut se réorganiser, mais cela va rester des vacances : "Je vais souvent jouer en bas dans la résidence, comme d'habitude sauf qu'on ne pourra pas aller dans la famille du coup". Mais la question que se pose Julie, c'est si la fameuse chasse aux oeufs de Pâques va pouvoir avoir lieu, ce à quoi sa maman lui répond : "Oui, on essaiera d'organiser ça, en respectant les gestes barrières".

Une chasse aux oeufs masqués mais dehors, c'est toujours mieux que l'an dernier. En plein confinement la famille avait fait la recherche de chocolat dans l'appartement.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - "Pas de mea culpa", au contraire. Emmanuel Macron l'assure : il a eu raison de ne pas reconfiner le pays fin janvier. "En fonction des évolutions de cette épidémie, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure", a affirmé le chef de l'État, à l'issue d'un conseil européen.

Canal de Suez - Les cours du pétrole chutent. Le canal de Suez reste bouché : impossible pour l'heure de dégager le porte-conteneurs de 400 mètres qui est coincé. Le trafic mondial pourrait être ralenti pendant "des jours, voire des semaines".



Sidaction - Coup d'envoi du Sidaction ce vendredi 26 mars. Trois jours de don pour la lutte contre le sida. Vous pouvez donner par téléphone 110 ou sur sidaction.org. Vous pouvez également faire un don de 5 euros directement par texto en envoyant "DON" au 92 110.