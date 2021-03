Coronavirus : pourquoi un préavis de grève a été déposé dans les écoles

publié le 25/03/2021 à 21:01

Les syndicats enseignants passent à la vitesse supérieure ce jeudi 25 mars. Le SNUipp-FSU, premier syndicat des primaires a déposé un préavis de grève en Île-de-France, celui-ci prendra effet à compter de lundi prochain et ce jusqu'aux vacances de printemps.

"C'est un cri d'alarme", affirme Elisa Raducanu, co-secrétaire départementale SNUipp-FSU 92, "on est dans une situation où la profession est à bout de souffle. Tout ce qu'on voulait c'est un plan d'urgence pour l'école qui permettrait de recruter des remplaçants massivement. On voudrait des masques chirurgicaux fournis par l'Éducation nationale pour les enseignants et pour les élèves", poursuit-elle.

Selon elle, les mesures prises par l'État ne suffisent pas, "le ministère se targue d'avoir réussi à garder les écoles ouvertes, ce qui est à priori une bonne chose, mais ça ne peut pas être à tout prix ni sans moyen supplémentaire". Cet appel est lancé au lendemain de la proposition faite par Valérie Pécresse, qui souhaitait avancer les vacances scolaires de deux semaines. L'idée a finalement été écartée ce jeudi par le porte-parole du gouvernement.