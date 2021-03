Les infos de 18h - Canal de Suez : le blocage pourrait durer des semaines

publié le 25/03/2021 à 18:33

L'ensemble du transport maritime mondial est perturbé. Depuis bientôt deux jours, le canal de Suez est bouché par un porte-conteneurs de 400 mètres de long, qui s'est mis en travers. Or, c'est par cette voie que transite tout ce qui arrive depuis l'Asie.

Pour l'instant, des péniches sont en train de creuser autour du navire et sur les berges des pelleteuses tentent de dégager la proue du bateau ensablé, l'Ever Given. Mais comparé au géant de 220.000 tonnes et de 60 mètres de haut, c'est dérisoire. C'est un peu comme si vous essayiez de désensabler une voiture avec un cure dent. Pour l'instant cela ne marche pas. Dans le même temps, des remorqueurs tentent de le remettre dans le sens du canal, mais ils ne sont pas assez puissants.

Une société néerlandaise spécialisée dans ce type d'opération est arrivée sur place aujourd'hui pour accélérer la manœuvre. Mais selon le PDG il faudra peut-être des semaines pour dégager le navire. Peut-être même décharger les 20.000 conteneurs pour l'alléger et le remettre à flot.

Le propriétaire du cargo a présenté ses excuses aux autres navires pour le blocage. Pour l'instant environ 200 navires sont en attente de passage. Ce n'est qu'un début car le canal représente 10% du commerce mondial avec plus de 50 énormes navires chaque jour. Une autre option existe, faire le tour de l'Afrique. On parle tout de même de près de 10.000 kilomètres et de dix jours de navigation.

