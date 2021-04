publié le 20/04/2021 à 18:45

Bientôt un quatrième vaccin. L'Agence européenne du médicament (EMA) donne son feu vert au vaccin anti-Covid Janssen du laboratoire Johnson & Johnson. Pour le docteur Sabine Staus, qui fait partie des experts de l'EMA, le risque de caillots sanguins doit simplement être inscrit dans les effets secondaires rares.

"Tous les cas de caillots sont répertoriés aux États-Unis : un pendant les essais cliniques et sept autres après l'autorisation du vaccin aux USA. Actuellement, il y a plus de 7 millions d'Américains vaccinés avec Janssen", indique Sabine Staus. Le docteur précise que "les cas concernent principalement des femmes de moins de 60 ans et moins de trois semaines après la piqure. L'Agence estime donc que les bénéfices l'emportent sur les risques et que le vaccin anti-Covid de Janssen est efficace contre les infections causées par le coronavirus".

En France, la Haute Autorité de Santé doit maintenant se prononcer. 200.000 doses déjà livrées sont prêtes à être distribuées. Selon le ministère de la Santé, le vaccin de Johnson & Johnson est "indispensable" pour atteindre l'objectif des 20 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-mai.

À écouter également dans ce journal :

Santé - Une entreprise de Montpellier propose désormais un congé menstruel d'un jour par mois à ses salariées.

International - L'armée tchadienne a annoncé le décès du président Idriss Déby ce mardi 20 avril. Au pouvoir depuis 30 ans, il venait tout juste d'être réélu à la tête du pays.



Vaccination - De nouveaux métiers ont été ajoutés à la liste des travailleurs de "deuxième ligne" pouvant bénéficier de la vaccination prioritaire.