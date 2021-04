Coronavirus : ce qu'il faut savoir du vaccin de Johnson & Johnson

publié le 12/04/2021 à 17:03

Les premières livraisons du vaccin Johnson & Johnson commencent aujourd'hui mais quelles sont ses particularités ?

Il y a un avantage logistique, il est facile à conserver, trois mois dans frigo normal si le flacon est fermé. Pas besoin de super congélateur, il sera donc disponible en médecine de ville, chez les pharmaciens, les généralistes, les sages-femmes ou encore les infirmiers, exactement comme le vaccin AstraZeneca.

Autre particularité, il ne nécessite qu'une seule injection. Pas besoin de faire un rappel plusieurs semaines après, cela veut donc dire qu'on pourra vacciner plus de personnes avec les doses livrées. Le vaccin Janssen protège à 85% des formes graves, c'est le seul dont on est certain de l'efficacité sur les variants sud-africain et brésilien. Ses essais cliniques ont en effet été réalisés en partie en Afrique du Sud et au Brésil, au moment où les variants étaient déjà majoritaires là-bas.

Concernant les effets secondaires, ils sont mineurs. Les plus courants sont une douleur au bras, des migraines, des courbatures et un peu de fatigue après l'injection.