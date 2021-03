Coronavirus : Castex promet 20 millions de vaccinés fin mai, et 30 millions à l'été

publié le 04/03/2021 à 21:32

La conférence de presse hebdomadaire de Jean Castex, donnée ce jeudi 4 mars, a confirmé que le Pas-de-Calais serait le seul département à passer en confinement le week-end. Parallèlement à ces mesures, le Premier ministre et son ministre de la Santé Olivier Véran ont aussi tenu à appuyer leur stratégie en renforçant la vaccination en France.

"Nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes" d'ici mi-mai, soit tous les plus de 50 ans volontaires, a promis Jean Castex. "D'ici l'été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans", a ajouté le chef du gouvernement, alors que 3,2 millions de personnes ont pour l'instant reçu une première injection, et plus de 1,7 million ont été vaccinées avec deux doses.

Olivier Véran a en outre pointé la nécessité pour les soignants de se faire vacciner. "Le taux de vaccination des soignants, sur le papier, dépasse le taux de couverture classique contre la grippe [...] Clairement, ça ne suffit pourtant pas", a-t-il souligné. "Quand on est soignant, il est de notre responsabilité de se protéger soi-même et d'éviter ceux dont on prend soin", a justifié le ministre également médecin.

Par ailleurs, le gouvernement annonce renforcer la vaccination par les médecins généralistes. Entre la semaine dernière et cette semaine, "plus de 800.000 vaccins" auraient été livrés aux médecins de ville.